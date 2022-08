Eni scopre un maxi giacimento di gas nel mare di Cipro! (Di lunedì 22 agosto 2022) Forse una buona nuova che potrebbe salvarci dai rigori dell’inverno e che potrebbe risollevare anche il nostro Pil! Eni annuncia una importante scoperta: con il pozzo Cronos-1, nel blocco 6, a circa 160 chilometri al largo di Cipro, in una profondità d’acqua di 2.287 metri, sono state individuate riserve di gas per oltre 70 miliardi Leggi su freeskipper (Di lunedì 22 agosto 2022) Forse una buona nuova che potrebbe salvarci dai rigori dell’inverno e che potrebbe risollevare anche il nostro Pil! Eni annuncia una importante scoperta: con il pozzo Cronos-1, nel blocco 6, a circa 160 chilometri al largo di Cipro, in una profondità d’acqua di 2.287 metri, sono state individuate riserve di gas per oltre 70 miliardi

