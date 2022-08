**Energia: Salvini, 'se non finisce guerra rischiamo razionamento'** (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Spero che questa stramaledetta guerra finisca per salvare migliaia di vite e tornare ad un prezzo normale del gas", altrimenti "si rischia il razionamento". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite de 'La corsa al voto' su L7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Spero che questa stramaledettafinisca per salvare migliaia di vite e tornare ad un prezzo normale del gas", altrimenti "si rischia il". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite de 'La corsa al voto' su L7.

