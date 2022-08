Elezioni: Letta, 'in liste cercato di dare a territori massima rappresentanza possibile' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - “Dovremo lavorare molto, abbiamo cercato di dare a tutti i territori il massimo della rappresentanza possibile”. Lo dice Enrico Letta ai microfoni di Radio Popolare, a proposito delle liste dei candidati e il rischio di lasciare scorie nel rapporto con le federazioni locali. “E' stata per tutti una operazione complicatissima, si è ridotta di un terzo la rappresentanza in Parlamento e per questo rispetto al passato recente le aspettative molto facilmente potevano andare deluse, era una strettoia difficilissima. Ma sono fiducioso che il risultato finale sarà positivo e ci darà molte soddisfazioni”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - “Dovremo lavorare molto, abbiamodia tutti iil massimo della”. Lo dice Enricoai microfoni di Radio Popolare, a proposito delledei candidati e il rischio di lasciare scorie nel rapporto con le federazioni locali. “E' stata per tutti una operazione complicatissima, si è ridotta di un terzo lain Parlamento e per questo rispetto al passato recente le aspettative molto facilmente potevano andeluse, era una strettoia difficilissima. Ma sono fiducioso che il risultato finale sarà positivo e ci darà molte soddisfazioni”.

