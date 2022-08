Come recuperare un documento Word non salvato su Mac (Di lunedì 22 agosto 2022) In questo articolo vedremo alcuni modi per recuperare un documento Word non salvato su Mac Sebbene i Mac dispongano di un elaboratore di testi integrato per la creazione di documenti chiamato Pages, gli utenti potrebbero trovare Microsoft Word per Mac più utile, soprattutto per gli strumenti di collaborazione avanzati. Una delle migliori caratteristiche di Microsoft Word è il recupero automatico, che riduce notevolmente il rischio di perdere importanti file Word. Se non siete riusciti a salvare le modifiche apportate a un documento importante a causa di un arresto anomalo o dell’arresto dell’applicazione Word stessa, sarete sicuramente ansiosi di sapere . Oltre ai documenti Word non salvati, è possibile che vogliate ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 agosto 2022) In questo articolo vedremo alcuni modi perunnonsu Mac Sebbene i Mac dispongano di un elaboratore di testi integrato per la creazione di documenti chiamato Pages, gli utenti potrebbero trovare Microsoftper Mac più utile, soprattutto per gli strumenti di collaborazione avanzati. Una delle migliori caratteristiche di Microsoftè il recupero automatico, che riduce notevolmente il rischio di perdere importanti file. Se non siete riusciti a salvare le modifiche apportate a unimportante a causa di un arresto anomalo o dell’arresto dell’applicazionestessa, sarete sicuramente ansiosi di sapere . Oltre ai documentinon salvati, è possibile che vogliate ...

Giorgiolaporta : 20punti di differenza secondo i #sondaggi tra #centrodestra e #centrosinistra. #Letta dovrebbe recuperare mezzo pun… - SUNSHlNEW00 : @iheartceah Vorrei fare il linguistico ma ormai non posso cambiare, dovrei recuperare troppe lingue per accedere al… - DadeMcRae : @wolfsxtar Che poi tra l’altro Charles sbaglia sempre quando deve mettere una pezza e recuperare gli errori altrui,… - PhenrirMailoki : Ero sicura di aver fatto bene, avevo controllato più e più volte ma niente, non so come ho perso tipo la metà della… - AmolaroMario : RT @Lupolupus2: È possibile che, dopo qualche mese dalle elezioni, ammesso che abbiano vinto i vari Meloni, Salvini e altri, per 'incapaci… -