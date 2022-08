Bergamo, tra fede e cultura: al via i festeggiamenti per Sant’Alessandro (Di lunedì 22 agosto 2022) Bergamo. Per festeggiare il patrono di Bergamo, Sant’Alessandro, come da tradizione ci sono in programma tutta una serie di iniziative nel segno della cultura e della fede. Riflessioni religiose Un itinerario, scandito da riflessioni religiose e artistiche nei luoghi di Sant’Alessandro, accompagna i cittadini nei giorni che precedono le celebrazioni solenni del 26 agosto presiedute dal vescovo e previste, come da tradizione, la mattina in Duomo e, per i vespri, in Sant’Alessandro in Colonna. Si inizia il 22 agosto Tempio Votivo della Pace, con “Un nuovo tempio: gratitudine e promessa di pace”, relatore dott. Osvaldo Roncelli. Si prosegue il 23 agosto, presso la Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, con “Lorenzo Lotto celebra una pace ritrovata”, relatore Don Pietro ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 agosto 2022). Per festeggiare il patrono di, come da tradizione ci sono in programma tutta una serie di iniziative nel segno dellae della. Riflessioni religiose Un itinerario, scandito da riflessioni religiose e artistiche nei luoghi di, accompagna i cittadini nei giorni che precedono le celebrazioni solenni del 26 agosto presiedute dal vescovo e previste, come da tradizione, la mattina in Duomo e, per i vespri, inin Colonna. Si inizia il 22 agosto Tempio Votivo della Pace, con “Un nuovo tempio: gratitudine e promessa di pace”, relatore dott. Osvaldo Roncelli. Si prosegue il 23 agosto, presso la Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, con “Lorenzo Lotto celebra una pace ritrovata”, relatore Don Pietro ...

