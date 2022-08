Bacoli, un 80enne ha sparato alla moglie e si è barricato in casa (Di lunedì 22 agosto 2022) Un uomo 80enne ha sparato due colpi di pistola verso la moglie per poi barricarsi in casa. I Carabinieri, intervenuti sul posto, stanno tentando di farlo uscire. È accaduto a Bacoli, nel napoletano. L'... Leggi su globalist (Di lunedì 22 agosto 2022) Un uomohadue colpi di pistola verso laper poi barricarsi in. I Carabinieri, intervenuti sul posto, stanno tentando di farlo uscire. È accaduto a, nel napoletano. L'...

