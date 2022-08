Attentato Dugina, Mosca diffonde video: “Ecco chi l’ha uccisa” – Video (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – I servizi segreti russi hanno diffuso un Video che mostrerebbe Natalia Vovk, la donna ucraina indicata come l’esecutrice dell’Attentato che sabato a Mosca ha ucciso Darya Dugina. “Come si vede dal Video, la donna, insieme a sua figlia, è entrata nel territorio russo il 23 luglio scorso, dopo aver superato i controllo doganali”, scrive la Tass, secondo cui il Video mostra anche la donna che entra nel palazzo della giornalista, dove lei aveva preso in affitto un appartamento, e mentre lascia la Russia diretta in l’Estonia. La Vovk e la figlia 12enne si sarebbero trovate al confine alle 12.02 di ieri, dove l’auto sulla quale si trovavano, una Mini cooper, è stata accuratamente ispezionata. Il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – I servizi segreti russi hanno diffuso unche mostrerebbe Natalia Vovk, la donna ucraina indicata come l’esecutrice dell’che sabato aha ucciso Darya. “Come si vede dal, la donna, insieme a sua figlia, è entrata nel territorio russo il 23 luglio scorso, dopo aver superato i controllo doganali”, scrive la Tass, secondo cui ilmostra anche la donna che entra nel palazzo della giornalista, dove lei aveva preso in affitto un appartamento, e mentre lascia la Russia diretta in l’Estonia. La Vovk e la figlia 12enne si sarebbero trovate al confine alle 12.02 di ieri, dove l’auto sulla quale si trovavano, una Mini cooper, è stata accuratamente ispezionata. Il ...

