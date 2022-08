Atletica, Mei: “Jacobs assente dalla 4×100? Voglio essere informato, ma non interferire” (Di lunedì 22 agosto 2022) “Alla chiusura dei Campionati Europei, a Monaco di Baviera, ho espresso chiaramente il mio pensiero sulla questione dell’utilizzo di Marcell Jacobs nella staffetta 4×100. Ribadisco oggi quel che ho già detto, a cominciare dal fatto che sul tema, molto probabilmente, è stato commesso qualche errore. Per quanto mi riguarda, io che non sono mai voluto entrare nel merito delle scelte di natura tecnica, mi riprometto, d’ora in avanti, pur continuando a non voler assolutamente interferire, di chiedere di essere informato. Se non altro, per mettere a disposizione la mia esperienza di atleta di vertice al fine di aggiungere argomenti alla riflessione. Penso che sia giunto il momento di chiudere questa vicenda e di tornare immediatamente a operare, tutti insieme, per il bene dell’atleta Marcell ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) “Alla chiusura dei Campionati Europei, a Monaco di Baviera, ho espresso chiaramente il mio pensiero sulla questione dell’utilizzo di Marcellnella staffetta. Ribadisco oggi quel che ho già detto, a cominciare dal fatto che sul tema, molto probabilmente, è stato commesso qualche errore. Per quanto mi riguarda, io che non sono mai voluto entrare nel merito delle scelte di natura tecnica, mi riprometto, d’ora in avanti, pur continuando a non voler assolutamente, di chiedere di. Se non altro, per mettere a disposizione la mia esperienza di atleta di vertice al fine di aggiungere argomenti alla riflessione. Penso che sia giunto il momento di chiudere questa vicenda e di tornare immediatamente a operare, tutti insieme, per il bene dell’atleta Marcell ...

