Andrea Guercio debutta stanotte in AEW

(Di lunedì 22 agosto 2022) Un nuovo atleta italianosul Ring della AEW questa notte, dopo D3.a AEW Dark: Elevation, in coppia con Logan James,(alias Mambo Italiano), debutterà per la prima volta come lottatore, contro Tony Nese e Josh Woods. Dai Segmenti al Ring L’atleta marchigiano era già apparso all’inizio dell’avventura AEW, come Security in diversi segmenti della faida fra l’Elite e l’Inner Circle, ma non aveva maito sul ring della federazione di Tony Khan.è il secondo lottatore italiano, dopo D3 (che è apparso nella maggior dei TV e Web Show della federazione) a lottare un Match in AEW.