“Amici 20”, Aka7even costretto a rinviare il tour per problemi di salute: fan sotto choc (Di lunedì 22 agosto 2022) Aka7even, al secolo Luca Marzano, è stato uno degli ex allievi di Amici 20 tra i più amati. Con le sue hit, come Mi manchi o Loca, ha fatto ballare e commuovere intere generazioni. In solo un anno e mezzo di carriera, il giovane è salito sul palco dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ed è stato poi protagonista di un incredibile tour estivo durante il quale ha di fatto confermato il successo ad oggi collezionato. Adesso però Aka è costretto a fermarsi a causa di alcuni problemi di salute. Nel dettaglio, due date del suo tour sono state annullate. Il cantante ha spiegato ai suoi fan il motivo attraverso il suo profilo Instagram.



