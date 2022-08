(Di lunedì 22 agosto 2022) Gli eventi datati 22Potremmo definire il 22come il giorno delle bandiere. O alcune di esse. Oggi avrebbe compiuto settant’anni Santiago Santamaria, colonna del Newell’s Old Boys che in Europa giocò nello Stade Reims: nel Vecchio Continente partecipò con l’Albiceleste al Mundial spagnolo. Era nato lo stesso giorno di Michael Sziedat, pilastro dell’Hertha Berlino che ha conquistato (però) una Coppa di Germania con l’Eintracht Francoforte. E oggi sarebbero stati cento per Elios Bonzagni, diverse annate in Serie B con il Parma. Ne avrebbe compiuti invece novantotto Juan Carlos Gonzalez, tutta la vita nel Penarol e iridato nel 1950. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Inter : Buonanotte ai 71.212 qui con noi e a tutti gli altri nel mondo ? Grazie #InterFans ci vediamo martedì 30 agosto pe… - demagistris : Curioso che il leader di un partito personale senza partito e il leader di un partito che non esiste al di fuori di… - Rinaldi_euro : Domenica dedicata a bloccare centinaia e centinaia di account creati ad agosto 2022 con 0 follower che per incanto… - cicciodevilla : RT @Michela90465101: 22 AGOSTO?? A TUTTI?? BUONGIORNO..?? BUON LUNEDI' ?? C'È QUALCUNO?? CHE?? RISPONDE AL MIO? SALUTO? GRAZIE DI?? CUORE A CHI LO… - Jammasrl : #10Lotto #Cronache #Lotto #Vincite #10elotto Lotto e 10eLotto: ecco le vincite del 18 agosto -

Ufficio Stampa

Paolo Palumbo il 16ha compiuto 25 anni . Gli ultimi sei in compagnia della Sla . Per festeggiarlo, i genitori gli hanno regalato una torta gigantesca e una festa con tutti i parenti e gli ...La Cina taglia ancora i tassi per fermare la crisi Il tasso primario del prestito a cinque anni è stato abbassato al 4,3% dal 4,45% di lunedì 22, superando la previsione degli economisti ... Nessun decesso e nessun paziente in rianimazione; 207 i nuovi contagi Coronavirus: dal bollettino di domenica 21 agosto 2022 In tarda mattinata, domenica 21 Agosto, poco prima di mezzogiorno: un alpinista è caduto mentre si trovava sulla Punta di Scais, nelle Alpi Orobie, al confine tra le province di Sondrio e Bergamo. Ha ...Operazione di igienizzazione nel centro storico a cura dell'Ama in tutto il I municipio, inclusi i lungotevere. Da Prati a Testaccio fino a piazza ...