“Trappola” in mare a Montalto di Castro | in tre salvate dai cani bagnino

(Di domenica 21 agosto 2022)di– Pomeriggio di paura per due sorelle di Arezzo in vacanza adi, in provincia di Viterbo. Ilera mosso, le due ragazze tra i 20 e i 25 anni, stavano nuotando quando, intorno alle 17.15, sono finite in una “buca” che si era formata a causa della corrente. Fany e Gabriella, questi i nomi, hanno iniziato ad arrancare senza riuscire a riavvicinarsi alla riva quando, in preda al panico, sono state avvistate dalle due Unità Cinofile in servizio a circa cento metri di distanza sulla spiaggia di. Sono immediatamente intervenuti Pedro, golden retriever di 7 anni e Mira, labrador miele di 6 anni insieme ai loro conduttori che, una volta messe in sicurezza, le hanno fatte attaccare all’imbraco galleggiante deiper riportarle a ...

Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

La '' di Montalto di Castro Pomeriggio di paura per due sorelle di Arezzo in vacanza a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Ilera mosso, le due ragazze tra i 20 e i 25 anni, ...Una copertura in compensato, ormai usurata, con un grosso concio di tufo sopra per nascondere una fognatura a due passi dal. Unain una delle zone più suggestive di Trapani: Torre di Ligny. La fognatura è nelle adiacenze della chiesa di San Liberale. Dopo l'ennesima segnalazione dei residenti il Comune di ... Stasera in TV: in onda “Scappo a casa” e “Trappola in alto mare” NARDO' - Fino ad ora che l'Amministrazione Mellone era ben acclimatata in area Pd, a causa di Michele Emiliano, i suoi colonnelli parevano più prudenti nel prendere nette posizioni "di appartenenza".ANCONA - Cartelli stradali del mondo alla rovescia, che danno informazioni sbagliate. Annunciano lavori mai eseguiti, fanno prendere le multe ai residenti, arrecano danni agli operatori commerciali ...