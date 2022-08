Traffico Roma del 21-08-2022 ore 18:30 (Di domenica 21 agosto 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione disagi alle porte di Roma sull’autosole code per Traffico intenso sono segnalate tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione di Roma nord direzione Roma sempre la capitale si rallenta sulla Roma-napoli tra Colleferro e Valmontone Flavia Tiburtina e rallentamenti per incidente all’altezza di via di Portonaccio direzione raccordo anulare si rallenta anche sulla Roma-fiumicino all’altezza del Bivio per il raccordo anulare direzione Roma ricordiamo che per lavori è chiusa via Pietro Maffi 3 a via di Val Favara e Piazza Alfonso Capecelatro per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it da Ivan Valente una buona serata un servizio a cura ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 agosto 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione disagi alle porte disull’autosole code perintenso sono segnalate tra Ponzanono e il bivio per la diramazione dinord direzionesempre la capitale si rallenta sulla-napoli tra Colleferro e Valmontone Flavia Tiburtina e rallentamenti per incidente all’altezza di via di Portonaccio direzione raccordo anulare si rallenta anche sulla-fiumicino all’altezza del Bivio per il raccordo anulare direzionericordiamo che per lavori è chiusa via Pietro Maffi 3 a via di Val Favara e Piazza Alfonso Capecelatro per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona serata un servizio a cura ...

viabilitasdp : 18:41 #A24 Coda alla barriera di Roma est per traffico intenso. - LoisPatricePew1 : @CarloCalenda Il problema di Palermo, il traffico, il problema di Roma, i cestini! Votatelo lui ha capito tutto! Almeno ci sarà da ridere. - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Via Tiburtina ?????? traffico rallentato in prossimità di Via di Portonaccio > Grande Raccordo… - felicissimasera : RT @LuceverdeRoma: ??? #Autostrade #Incidente KM 527+000 - A1 Roma Firenze ?????? Coda di 1 km tra Bivio A1/Diramazione Roma Nord e Ponzano R… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Traffico - SS148 Pontina ?????? Coda tra via di Vallerano e Castel di Decima > Pomezia #Luceverde #Lazio -