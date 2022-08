Stop all’obbligo vaccinale, i docenti no vax tornano a scuola dal primo settembre (Di domenica 21 agosto 2022) I docenti no vax tornano a scuola dal primo settembre in seguito alla revoca dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico. La notizia è stata annunciata dal Ministero dell’Istruzione con la diffusione di una nota ufficiale. A partire dal 1° settembre, i docenti no vax tornano a scuola. Con l’obbligo vaccinale ormai decaduto, gli insegnanti che avevano deciso di non aderire alla campagna vaccinale contro il Covid potranno riprendere regolarmente la loro attività. Gli obblighi vaccinali, infatti, scadranno il prossimo 31 agosto, contendo al corpo docente no vax di riprendere possesso della propria cattedra. Il rientro a scuola non si limiterà ai professori ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 21 agosto 2022) Ino vaxdalin seguito alla revoca dell’obbligoper il personale scolastico. La notizia è stata annunciata dal Ministero dell’Istruzione con la diffusione di una nota ufficiale. A partire dal 1°, ino vax. Con l’obbligoormai decaduto, gli insegnanti che avevano deciso di non aderire alla campagnacontro il Covid potranno riprendere regolarmente la loro attività. Gli obblighi vaccinali, infatti, scadranno il prossimo 31 agosto, contendo al corpo docente no vax di riprendere possesso della propria cattedra. Il rientro anon si limiterà ai professori ma ...

Frankf1842 : RT @alexcorlazzoli: Scuola, stop all’obbligo vaccinale per il personale. Presidi: “Troppo ottimismo”. Sindacati: “Giusto, il 99% è immunizz… - alexcorlazzoli : Scuola, stop all’obbligo vaccinale per il personale. Presidi: “Troppo ottimismo”. Sindacati: “Giusto, il 99% è immu… - bizcommunityit : Scuola, stop all’obbligo vaccinale per il personale. Presidi: “Troppo ottimismo” - borg_gio : SIl Fatto Quotidiano: Scuola, stop all'obbligo vaccinale per il personale. Presidi: 'Troppo ottimismo'. Sindacati:… - Emanuelitosss : RT @ElGusty201: HANNO PAURA dal 1° settembre cadono gli obblighi, salvo ulteriori provvedimenti governativi. Stop anche all’obbligo di vac… -