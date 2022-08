Serie A, doppio 0-0 Udinese-Salernitana e Torino-Lazio (Di domenica 21 agosto 2022) La seconda giornata del campionato di Serie A si apre con un doppio 0-0 tra Udinese e Salernitana e Torino e Lazio. A Torino tra i granata e la squadra di Sarri. Equilibrio nel primo tempo con le uniche chance per Sanabria e Marusic, fermato da Vanja Milinkovic-Savic. Dopo l'intervallo ci provano Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, ma il risultato non cambia in una partita dalle poche emozioni. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti in classifica.Bella partita tra Udinese e Salernitana. Grande occasione per Bonazzoli in rovesciata, anche Fazio vicino al gol; per i bianconeri replica Deulofeu, a un passo dal vantaggio in due occasioni: in una colpisce il palo. Nell'Udinese espulso Perez nel recupero del primo ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 21 agosto 2022) La seconda giornata del campionato diA si apre con un0-0 tra. Atra i granata e la squadra di Sarri. Equilibrio nel primo tempo con le uniche chance per Sanabria e Marusic, fermato da Vanja Milinkovic-Savic. Dopo l'intervallo ci provano Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, ma il risultato non cambia in una partita dalle poche emozioni. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti in classifica.Bella partita tra. Grande occasione per Bonazzoli in rovesciata, anche Fazio vicino al gol; per i bianconeri replica Deulofeu, a un passo dal vantaggio in due occasioni: in una colpisce il palo. Nell'espulso Perez nel recupero del primo ...

