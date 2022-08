Pittella lascia il Pd e si prepara ad andare con Calenda e Renzi

(Di domenica 21 agosto 2022) Gianniannuncia per mezzo di un post condiviso su Facebook le sue dimissioni dal Pd. Così scrive: "La lunga strada nel Pd per me finisce qui. Lo scrivo senza polemica e con grande serenità d'...

Dopo il fratello Marcello, anche Gianniil Pd e va nel Terzo polo. Carlotta Chiaraluce (Casapound) capolista nel Lazio per Italexit, il movimento di Paragone . Verso le elezioni, la ...Questo la dice lunga, non sulla vicenda o sulla persona, ma sulla cultura del Pd sui diritti e le garanzie. Un'altra buona ragione per fare la battaglia con Carlo Calenda e per votare ...Il parlamentare lucano accusa il Partito Democratico di essere diventato massimalista e filo-M5s e annuncia di voler passare al Terzo Polo.“Molte delle ragioni politiche e culturali che mi avevano indotto a scegliere di contribuire alla sua fondazione e dipoi a candidarmi alla segreteria del partito mi appaiono in questa fase storica più ...