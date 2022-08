Pd | piccoli antisemiti crescono Ecco la meglio gioventù dem

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 agosto 2022) Giovani "democratici"? Uhm, occorrerebbe aggiungere anti-israeliani impenitenti. E anche piuttosto nostalgici del comunismo sovietico. Enrico Letta credeva di aver risolto la rogna "giovani impresentabili" con il passo indietro, più che turbolento, del lucano Raffaele La Regina (autore di una serie di post al vetriolo sull'esistenza di Israele, il quale ieri prima ha smentito il ritiro della candidatura salvo in seguito innestare una rovinosa retromarcia). E poi mettendo una toppa alla situazione: ossia ripescando, al suo posto, il sottosegretario Enzo Amendola. In realtà la questione "israeliana" dei capilista under 35 - con cui il segretario intendeva svecchiare l'immagine del Pd blindando cinque seggi per i pargoli piddini - è tutt' altro che conclusa: si sta rivelando un boomerang per la campagna del Nazareno. Ne cade uno, infatti, edsbucarne subito un ...