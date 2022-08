LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Italia al comando dopo il quarto tuffo (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 16.22: 77.70 per i tedeschi che si portano a 242.34. La Germania è quarta. Classifica veramente cortissima dopo la quarta rotazione e Italia in testa. 16.20: Anche l’Ucraina si posiziona al terzo posto con 245.97. 16.19: SBAGLIA LA GRAN BRETAGNA! Sbaglia Harding! 64.26 per i britannici che sono alle spalle degli azzurri (247.74). 16.15: BENE GLI AZZURRI! Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 84.66 e totale di 252.27. 16.13: La Germania si porta alla spalle degli azzurri con 164.64. La Gran Bretagna è in testa dopo tre rotazioni davanti ad Ucraina ed Italia. 16.11: Gli ucraini conquistano 76.50 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 16.22: 77.70 per i tedeschi che si portano a 242.34. La Germania è quarta. Classifica veramente cortissimala quarta rotazione ein testa. 16.20: Anche l’Ucraina si posiziona al terzo posto con 245.97. 16.19: SBAGLIA LA GRAN BRETAGNA! Sbaglia Harding! 64.26 per i britannici che sono alle spalle degli azzurri (247.74). 16.15: BENE GLI AZZURRI! Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 84.66 e totale di 252.27. 16.13: La Germania si porta alla spalle degli azzurri con 164.64. La Gran Bretagna è in testatre rotazioni davanti ad Ucraina ed. 16.11: Gli ucraini conquistano 76.50 ...

