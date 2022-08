Lautaro e Lukaku, Lu-La ritrovata. Ma Inzaghi... Qual è il problema dell'Inter (Di domenica 21 agosto 2022) L'Inter ha cambiato due soli titolari che però cambiano tutto. Perché erano i perni del gioco, anche se geograficamente decentrati: l'esterno sinistro non è più Perisic e non ne esiste uno simile in rosa (nemmeno sul mercato), tant' è che Inzaghi sta alternando Gosens e Dimarco, e il centravanti non è più Dzeko, declassato a riserva di lusso, ma Lukaku. Anche se il resto è tutto identico nove undicesimi di formazione, perfino il portiere Handanovic la cui incidenza sul gioco è sottovalutata e per la Quale Inzaghi è disposto ad accettare Qualche parata in meno rispetto ad Onana - l'Inter deve modificare se stessa. E deve farlo mentre gioca il primo spezzone di campionato. È normale che la squadra in queste prime giornate ci metta Qualche minuto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) L'ha cambiato due soli titolari che però cambiano tutto. Perché erano i perni del gioco, anche se geograficamente decentrati: l'esterno sinistro non è più Perisic e non ne esiste uno simile in rosa (nemmeno sul mercato), tant' è chesta alternando Gosens e Dimarco, e il centravanti non è più Dzeko, declassato a riserva di lusso, ma. Anche se il resto è tutto identico nove undicesimi di formazione, perfino il portiere Handanovic la cui incidenza sul gioco è sottovalutata e per laè disposto ad accettareche parata in meno rispetto ad Onana - l'deve modificare se stessa. E deve farlo mentre gioca il primo spezzone di campionato. È normale che la squadra in queste prime giornate ci mettache minuto a ...

