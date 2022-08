Inaugurazione del cammino di San Bernardo: momenti di unione per sognare un’Europa diversa (Di domenica 21 agosto 2022) momenti di unione anziché di discordia, puro ossigeno di alte quote, soprattutto culturali, in controtendenza con il clima politico-(in)civile che regna in Europa e nel nostro Paese: li abbiamo vissuti qualche settimana fa, salendo al valico del Sempione e a Varzo, sopra Domodossola, per partecipare alla cerimonia di Inaugurazione del “cammino di San Bernardo”, la grande strada europea che unisce l’Italia al Nord Europa, la pianura alle Alpi. Il Passo del Sempione è in Svizzera (Vallese), al Simplon Hospiz, simbolo di ospitalità fondato da Napoleone e oggi convento degli agostiniani di San Bernardo, è un incrocio di venti europei: la cerimonia si è svolta in tre lingue (francese, italiano e tedesco), condividendo con naturalezza e allegria pensieri, cibo e ottimi vini. Si è celebrata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022)dianziché di discordia, puro ossigeno di alte quote, soprattutto culturali, in controtendenza con il clima politico-(in)civile che regna in Europa e nel nostro Paese: li abbiamo vissuti qualche settimana fa, salendo al valico del Sempione e a Varzo, sopra Domodossola, per partecipare alla cerimonia didel “di San”, la grande strada europea che unisce l’Italia al Nord Europa, la pianura alle Alpi. Il Passo del Sempione è in Svizzera (Vallese), al Simplon Hospiz, simbolo di ospitalità fondato da Napoleone e oggi convento degli agostiniani di San, è un incrocio di venti europei: la cerimonia si è svolta in tre lingue (francese, italiano e tedesco), condividendo con naturalezza e allegria pensieri, cibo e ottimi vini. Si è celebrata ...

ValdeseChiesa : RT @simonaumberta: Bello essere qui stamattina a Torre Pellice (TO) all'inaugurazione del #sinodovaldese e metodista riunito in sessione co… - simoventurini1 : RT @AlekosPrete: Il post dell'inaugurazione del circolo di Fratelli d'Italia a Velletri con il vessillo della sezione del Movimento Sociale… - rbe_radio_tv : RT @simonaumberta: Bello essere qui stamattina a Torre Pellice (TO) all'inaugurazione del #sinodovaldese e metodista riunito in sessione co… - FrancePeloso : RT @simonaumberta: Bello essere qui stamattina a Torre Pellice (TO) all'inaugurazione del #sinodovaldese e metodista riunito in sessione co… - simonaumberta : Bello essere qui stamattina a Torre Pellice (TO) all'inaugurazione del #sinodovaldese e metodista riunito in sessio… -