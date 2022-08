cmdotcom : Il #Milan sbanda alla prima curva: due punti persi con l'#Atalanta e un gioco che sembra smarrito -

La Gazzetta dello Sport

Che non si scompone, non, continua a giocare e ribalta subito la situazione di svantaggio. Unche sceglie quando accelerare, con fiammate di aggressività pura che mandano in tilt l'...Ilintanto riparte a valanga: doppietta di Rebic, gol di Hernandez e Diaz. Esordio nella ... Nella ripresa la difesa interistae il Lecce pareggia con il gambiano Ceesay. Nell'assedio ... Pioli promuove il Milan: “Siamo stati padroni, due punti persi” Alla prima curva, il Milan sbanda. A Bergamo rischia di perdere e se non succede è perché, quaranta minuti dopo, più i quindici dell’intervallo, dal vantaggio dell’Atalanta, Bennacer, tra i migliori i ...Entornointeligente.com / MILANO. – Il Milan riparte di corsa, come se la scorsa stagione non fosse mai finita. I rossoneri, alla prima nella Serie A 2022/23 con lo scudetto sul petto davanti a oltre 7 ...