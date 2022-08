'I gatti sono animali pericolosi, specie invasiva', l'Accademia polacca delle scienze fa scattare le restrizioni: ecco perché (Di domenica 21 agosto 2022) I gatti sono considerati animali pericolosi . L'Accademia polacca delle scienze in Polonia ha dichiarato che i gatti sono pericolosi e per questo li ha inseriti nella lista delle 'specie invasive '. ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022) Iconsiderati. L'in Polonia ha dichiarato che ie per questo li ha inseriti nella listainvasive '. ...

VotaSpartaco : RT @Animal_Genocide: Cosa succede se il #cane lecca il veleno per formiche? Sintomi di avvelenamento e cosa fare. I veleni per formiche e a… - blanchewitch17 : @luca20425 Mi sa che non sono proprio 4 gatti ?? - keruki05 : @AdmiralReloade1 Si non c’è speranza, il problema sono gli italiani! I politici sono una rappresentazione plastica… - POKI33847251 : RT @sabripillot: Basta con questa diceria! I gatti non sono pigri.. #ConUnImmagine a #CasaLettori - CasaLettori : RT @sabripillot: Basta con questa diceria! I gatti non sono pigri.. #ConUnImmagine a #CasaLettori -