Ferie finite per milioni di italiani e il primo rientro scorre senza problemi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Fine delle vacanze per milioni di italiani: traffico da bollino rosso sulle autostrade per tutta la giornata nel primo fine settimana di controesodo agostano. "Questa è una giornata da traffico molto intenso - spiega all'AGI Massimiliano Nigro, responsabile coordinamento esercizio di Autostrade per l'Italia - prevalentemente caratterizzata dai rientri. È il primo week end importante sotto il profilo dei rientri. Le direttrici più interessante sono la A1 e la A14 in direzione nord e l'ingresso ai grandi centri urbani: Roma, Milano, Bologna". La mattinata "è stata interessata da traffico intenso soprattutto nel tratto marchigiano-abruzzese dell'A14 e nel tratto tra Roma e Firenze sull'A1". Anche il pomeriggio non ha presentato particolari criticità sui circa 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale ...

