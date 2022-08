Cinque persone sono state salvate dai cani bagnini (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Cinque persone soccorse dai cani bagnino della Scuola italiana cani salvataggio in una sola giornata. Tre interventi diversi nel Lazio e in Sicilia. Due ragazzi soccorsi a Giardini Naxos. Due sorelle e una signora riportati a riva a Montalto di Castro. Nella settimana centrale di agosto si intensifica l'impegno delle squadre a sei zampe in servizio sulle spiagge italiane. Sabato di grande lavoro per gli eroi a quattro zampe. Due ragazzi di Catania di 12 e 19 anni sono stati soccorsi da Robin Hood e Zeus davanti alla spiaggia di Giardini Naxos, in Sicilia intorno alle ore 16 di sabato. Stavano rincorrendo il pallone volato al largo a causa del vento, ma si sono ritrovati nel giro di qualche minuto, in bali'a di una corrente molto forte che gli impediva di tornare indietro. A ... Leggi su agi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI -soccorse daibagnino della Scuola italianasalvataggio in una sola giornata. Tre interventi diversi nel Lazio e in Sicilia. Due ragazzi soccorsi a Giardini Naxos. Due sorelle e una signora riportati a riva a Montalto di Castro. Nella settimana centrale di agosto si intensifica l'impegno delle squadre a sei zampe in servizio sulle spiagge italiane. Sabato di grande lavoro per gli eroi a quattro zampe. Due ragazzi di Catania di 12 e 19 annistati soccorsi da Robin Hood e Zeus davanti alla spiaggia di Giardini Naxos, in Sicilia intorno alle ore 16 di sabato. Stavano rincorrendo il pallone volato al largo a causa del vento, ma siritrovati nel giro di qualche minuto, in bali'a di una corrente molto forte che gli impediva di tornare indietro. A ...

