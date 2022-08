CALCIOMERCATO NAPOLI KEYLOR NAVAS CILIEGINA SULLA TORTA (Di domenica 21 agosto 2022) Luciano Spalletti l’ha ammesso: “Abbiamo riempito diverse caselle”. Praticamente tutte, a dire il vero. Eccetto una: il portiere titolare. Perché il tecnico del NAPOLI, anche se non può dirlo in conferenza, non è un grande estimatore di Alex Meret, non tanto per l’errore di Empoli della passata stagione che mise la pietra tombale sulle residue speranze scudetto degli azzurri, ma perché in generale non ha una grande predisposizione a giocare con i piedi, secondo l’interpretazione moderna del ruolo. Così la costruzione dal basso, in questi casi, viene penalizzata. E questo è il motivo per cui l’allenatore spera che da qui al 1° settembre riuscirà ad avere anche l’ultimo regalo dell’estate: KEYLOR NAVAS. CALCIOMERCATO NAPOLI KEYLOR NAVAS SI ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 21 agosto 2022) Luciano Spalletti l’ha ammesso: “Abbiamo riempito diverse caselle”. Praticamente tutte, a dire il vero. Eccetto una: il portiere titolare. Perché il tecnico del, anche se non può dirlo in conferenza, non è un grande estimatore di Alex Meret, non tanto per l’errore di Empoli della passata stagione che mise la pietra tombale sulle residue speranze scudetto degli azzurri, ma perché in generale non ha una grande predisposizione a giocare con i piedi, secondo l’interpretazione moderna del ruolo. Così la costruzione dal basso, in questi casi, viene penalizzata. E questo è il motivo per cui l’allenatore spera che da qui al 1° settembre riuscirà ad avere anche l’ultimo regalo dell’estate:SI ...

