Alex Britti | “Sono un papà single | mai messo la fede”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 agosto 2022) “da un pezzo. Attenzione però:un“.si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il musicista romano è padre di Edoardo, e quando gli si fa notare che lo danno per sposato con la mamma del piccolo lui replica: “Maila. Ci siamo lasciati quando Edo aveva due anni, ora ne ha cinque. È un bimbo sereno, vive metà mese con me e l’altra metà con la mamma”. Quando lui e il figlioinsieme fanno di tutto: “Lo lavo, lo vesto, ci chiacchiero, lo porto a scuola, gli ho pure insegnato a nuotare. Giochiamo: pallone, racchettoni, le lotte con i Pokémon, andiamo a cercare i ragni in giardino. A due o tre anni mi chiedeva sempre la chitarra, ora non più. Però canta ...