"Vogliamo lei come capo": la frase sulla Meloni che zittisce tutta la sinistra (Di sabato 20 agosto 2022) Bastava conoscere la linea del giornale o avere minimi rudimenti di inglese. E invece a Repubblica hanno creduto che l'articolo uscito ieri in prima pagina sul quotidiano britannico The Spectator, rivista conservatrice, fosse un attacco alla leader di Fratelli d'Italia. A ingannare il giornale di sinistra la descrizione dell'articolo in copertina sotto il titolo «Is Giorgia Meloni the most dangerous woman in Europe», e cioè, «È Giorgia Meloni la donna più pericolosa in Europa?"; che anche uno studente di scuola elementare capirebbe trattarsi di una domanda, non di una affermazione. Eppure, nella didascalia relativa al pezzo di The Spectator, si leggeva ieri su Repubblica, Meloni, giudicata "la donna più pericolosa d'Europa". Mah...». Ne parliamo con l'autore del pezzo, Nicolas Farrell, giornalista inglese che vive in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Bastava conoscere la linea del giornale o avere minimi rudimenti di inglese. E invece a Repubblica hanno creduto che l'articolo uscito ieri in prima pagina sul quotidiano britannico The Spectator, rivista conservatrice, fosse un attacco alla leader di Fratelli d'Italia. A ingannare il giornale dila descrizione dell'articolo in copertina sotto il titolo «Is Giorgiathe most dangerous woman in Europe», e cioè, «È Giorgiala donna più pericolosa in Europa?"; che anche uno studente di scuola elementare capirebbe trattarsi di una domanda, non di una affermazione. Eppure, nella didascalia relativa al pezzo di The Spectator, si leggeva ieri su Repubblica,, giudicata "la donna più pericolosa d'Europa". Mah...». Ne parliamo con l'autore del pezzo, Nicolas Farrell, giornalista inglese che vive in ...

