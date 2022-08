Uomo fatto a pezzi nel Salernitano, ritrovate le armi del delitto in un giardino: sono tre coltelli (Di sabato 20 agosto 2022) Si arricchisce di nuovi elementi l’inchiesta sull’omicidio di Ciro Palmieri, il panettiere Salernitano di 43 anni massacrato, secondo l’accusa, dalla moglie Monica Milite, dal figlio Massimiliano e da un altro figlio di 15 anni. Gli investigatori stanno ricostruendo il contesto familiare nel quale è maturato il delitto commesso a Giffoni Valle Piana, nel Salernitano. E il sospetto, basato su una serie di testimonianze ed indizi, è che alla base di tutto possa esserci una condizione di disagio e violenze. Sette anni fa Monica Milite denunciò per maltrattamenti il marito ma, da quanto si apprende, poi avrebbe ritrattato quelle accuse. Le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza hanno immortalato la lite scoppiata nell’abitazione di via Marano e la reazione d’impeto avuta prima dalla moglie e poi dai figli che hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Si arricchisce di nuovi elementi l’inchiesta sull’omicidio di Ciro Palmieri, il panettieredi 43 anni massacrato, secondo l’accusa, dalla moglie Monica Milite, dal figlio Massimiliano e da un altro figlio di 15 anni. Gli investigatori stanno ricostruendo il contesto familiare nel quale è maturato ilcommesso a Giffoni Valle Piana, nel. E il sospetto, basato su una serie di testimonianze ed indizi, è che alla base di tutto possa esserci una condizione di disagio e violenze. Sette anni fa Monica Milite denunciò per maltrattamenti il marito ma, da quanto si apprende, poi avrebbe ritrattato quelle accuse. Le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza hanno immortalato la lite scoppiata nell’abitazione di via Marano e la reazione d’impeto avuta prima dalla moglie e poi dai figli che hanno ...

