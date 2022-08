Sassuolo-Lecce | le formazioni ufficiali | c’è Pinamonti

Leggi su 11contro11

(Di sabato 20 agosto 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la seconda giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercheranno il bottino pieno dopo le rispettive sconfitte nel primo turno. Includendo anche l’ultima gara dello scorso campionato, i neroverdi hanno perso le ultime due partite di Serie A con il punteggio di 0-3 (contro Milan e Juventus). Non registrano tre gare consecutive di campionato senza segnare da gennaio-febbraio 2018, quando in panchina c’era Giuseppe Iachini. Gli emiliani, inoltre, hanno perso l’ultimo match casalingo nel massimo campionato contro una formazione neopromossa (1-2 per l’Empoli lo scorso 31 ottobre), e non incassano due ko interni di fila contro avversarie provenienti dalla B da gennaio-agosto 2016 (0-2 contro il Bologna e 0-3 a tavolino contro il ...