Ruberti | colpo di scena | per il Pd finisce malissimo | cosa ha fatto la procura

La procura della Repubblica di Frosinone - competente per territorio sul caso del video con le minacce dell'ex capo di gabinetto di Roberto Gualtieri, Albino Ruberti - acquisice il filmato della lite tra il braccio destro del sindaco di Roma e alcuni esponenti del Pd locale. Il video, datato circa due mesi fa, è stato pubblicato dal sito del quotidiano Il Foglio. Adesso i magistrati voglio vederci chiaro. E, inizialmente come atto dovuto, sono pronti ad aprire un fascicolo. Anche perché resta da chiarire se quanto pubblicato è tutto o, come si sussurra, esista una versione integrale, non tagliata, del filmato che non è stata resa pubblica. La sera del litigio, come emerge chiaramente dall'audio ormai di dominio pubblico, qualcuno aveva chiesto l'intervento delle Forze dell'ordine, preoccupato dalla piega che stava prendendo la vicenda e dalle ...

