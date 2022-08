Resta in carcere l'italiano accusato di aver ucciso un'ucraina in Croazia (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Confermato il fermo del trentenne Marcello Passera, turista italiano residente a Medole (Mantova) indiziato dell'omicidio di Nina Gryshak, 40enne ucraina residente in Italia, avvenuto giovedì in una abitazione di Zacchigni, località nei pressi di Umago (Croazia). L'uomo è comparso davanti all'autorità giudiziaria croata. Nel corso dell'udienza il giudice ha confermato il fermo dell'uomo per 30 giorni (lo sconterà in carcere a Pola), fino alla conclusione delle indagini. Al termine sarà pronunciato l'atto d'accusa nei suoi confronti. Lo scrive oggi il quotidiano croato La Voce del Popolo di Fiume. Marcello e Nina avevano affittato la casa a Umago dove la donna spesso trascorreva le vacanze con suo marito, pure lui ucraino da cui stava divorziando. Quest'anno, però, si era presentata con il 30/enne, operaio ... Leggi su agi (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Confermato il fermo del trentenne Marcello Passera, turistaresidente a Medole (Mantova) indiziato dell'omicidio di Nina Gryshak, 40enneresidente in Italia, avvenuto giovedì in una abitazione di Zacchigni, località nei pressi di Umago (). L'uomo è comparso davanti all'autorità giudiziaria croata. Nel corso dell'udienza il giudice ha confermato il fermo dell'uomo per 30 giorni (lo sconterà ina Pola), fino alla conclusione delle indagini. Al termine sarà pronunciato l'atto d'accusa nei suoi confronti. Lo scrive oggi il quotidiano croato La Voce del Popolo di Fiume. Marcello e Nina avevano affittato la casa a Umago dove la donna spesso trascorreva le vacanze con suo marito, pure lui ucraino da cui stava divorziando. Quest'anno, però, si era presentata con il 30/enne, operaio ...

