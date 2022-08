Raffaele La Regina rinuncia alla candidatura con il Pd dopo le polemiche su alcuni suoi post contro Israele

(Di sabato 20 agosto 2022)Lahatosuacon il Partito Democratico in vista delle elezioni del 25 settembre. Evidentemente le pressioni e leda parte del mondo politico sono diventate troppo condizionanti per resistere.Lacon il Pd Troppo clamore mediatico,Laha deciso di ritirare la suacon il Partito Democratico in vista delle elezioni del 25 settembre. “Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinunciomiaperché il Pd viene prima di tutto e ...

ricpuglisi : Anche questo tweet di Raffaele La Regina che paragona la Merkel a Guglielmo II non è malaccio. 'dittature cambiano… - AnnalisaChirico : Antisemita, contrario a Tap, trivelle, Expo, persino al ‘capitalismo’: Raffaele La Regina, candidato dem blindato i… - LegaSalvini : ++ IL POST CONTRO ISRAELE DEL CANDIDATO PD, RAFFAELE LA REGINA ++ La comunità ebraica: «Un problema». Salvini: «Mi… - InoltreA : I tweet di Raffaele La Regina, sebbene a contenuto politico ma con tratti irridenti e offensivi, non sono minimamen… - foisfra1 : RT @janavel7: Pd. Enzo Amendola candidato al posto di Raffaele La Regina. Soluzione che era meglio scegliere fin da subito. -

L'ex sottosegretario dem, in bilico fino a pochi giorni fa, prende il posto diLa, costretto alla "resa" per le polemiche sulle frasi antisemite scritte su Facebook nel 2020. Ad ...Intanto, sul fronte Pd,Larinuncia alla candidatura dopo le polemiche per una frase pesante nei confronti di Israele, e Letta chiede ad Enzo Amendola di subentrare al suo posto come ...La Basilicata diventa il ring dell’ultimo round delle liste elettorali. Qui sarebbe candidata Elisabetta Casellati, decana di Forza Italia e presidente del ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...