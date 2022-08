Opere ferroviarie a Modugno e Grumo Appula-Toritto: bandi Fal (Di sabato 20 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Pubblicate da Ferrovie Appulo Lucane le gare per l’interramento del secondo binario nella città di Modugno, finanziato con fondi del PNRR, e per il raddoppio ferroviario di 4 chilometri tra Grumo e Toritto, finanziato tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione. L’interramento di un secondo binario a Modugno sarà completato entro giugno 2026 per un costo di 23,5 milioni di euro a valere su un finanziamento del PNRR complessivo di 25 milioni di euro, che prevede infatti anche il rinnovo del binario da Bari Centrale a Bari Scalo e la ristrutturazione della stazione di Altamura. “Il progetto su Modugno porterà alla realizzazione di una vera metropolitana di superficie tra Bari e Modugno – spiega l’assessore regionale ai Trasporti-, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 20 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Pubblicate da Ferrovie Appulo Lucane le gare per l’interramento del secondo binario nella città di, finanziato con fondi del PNRR, e per il raddoppio ferroviario di 4 chilometri tra, finanziato tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione. L’interramento di un secondo binario asarà completato entro giugno 2026 per un costo di 23,5 milioni di euro a valere su un finanziamento del PNRR complessivo di 25 milioni di euro, che prevede infatti anche il rinnovo del binario da Bari Centrale a Bari Scalo e la ristrutturazione della stazione di Altamura. “Il progetto suporterà alla realizzazione di una vera metropolitana di superficie tra Bari e– spiega l’assessore regionale ai Trasporti-, ...

