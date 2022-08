"Non ne sentivate la mancanza?". Salvini irride la Boldrini: dove si è spinta | Guarda (Di sabato 20 agosto 2022) "Non sentivate la mancanza di occhi-di-tigre-Boldrini?": Matteo Salvini riprende un tweet della deputata dem e lo commenta in modo ironico sul suo profilo. La Boldrini, infatti, ha aggiornato i suoi follower sulla sua candidatura scrivendo: "Oggi pomeriggio ho firmato l'accettazione della candidatura come capolista del Pd nel collegio Camera Toscana 2. Assumo questo impegno con grande determinazione, la posta in gioco è alta: difendere il futuro del nostro Paese". Alla fine del messaggio, la deputata del Pd ha aggiunto: "Per vincere servono gli occhi di tigre!", ricordando così lo slogan lanciato da Letta all'inizio della campagna elettorale. A corredo una sua foto mentre firma un documento. Le parole della dem, però, hanno spinto il leader della Lega a commentare: "A maggior ragione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) "Nonladi occhi-di-tigre-?": Matteoriprende un tweet della deputata dem e lo commenta in modo ironico sul suo profilo. La, infatti, ha aggiornato i suoi follower sulla sua candidatura scrivendo: "Oggi pomeriggio ho firmato l'accettazione della candidatura come capolista del Pd nel collegio Camera Toscana 2. Assumo questo impegno con grande determinazione, la posta in gioco è alta: difendere il futuro del nostro Paese". Alla fine del messaggio, la deputata del Pd ha aggiunto: "Per vincere servono gli occhi di tigre!", ricordando così lo slogan lanciato da Letta all'inizio della campagna elettorale. A corredo una sua foto mentre firma un documento. Le parole della dem, però, hanno spinto il leader della Lega a commentare: "A maggior ragione, ...

