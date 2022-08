Napoli-Monza | Ndombele e Simeone | le scelte di Spalletti

Leggi su napolipiu

(Di sabato 20 agosto 2022)sfida per la seconda giornata di Serie A, Giovannie Tanguytra i convocati. I due giocatori sono stati ufficializzati nella giornata di ieri, mentre per Raspadori bisognerà attendere la terza giornata di campionato, ovvero la sfida di domenica 28 agosto con la Fiorentina per vedere l’ex Sassuolo in campo.sta risolvendo anche il dubbio tra Meret e Sirigu, con il portiere ex Genoa che negli ultimi giorni ha guadagnato molte posizioni, anche perché in casac’è in arrivo Keylor Navas, oramai vicinissimo al club di De Laurentiis.in panchina A meno di clamorosedell’ultimo minuto, sembra scontato che i due nuovi ...