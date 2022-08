Meloni: lotta a Nutriscore, agricoltura e made in Italy priorità (Di sabato 20 agosto 2022) "Fratelli d'Italia vuole tutelare i nostri prodotti del made in Italy, impedendo che vengano introdotti sistemi di classificazione come il Nutriscore, discriminatori e penalizzanti del nostro ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) "Fratelli d'Italia vuole tutelare i nostri prodotti delin, impedendo che vengano introdotti sistemi di classificazione come il, discriminatori e penalizzanti del nostro ...

