LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Van den Berg è la prima maglia a pois. Gruppo a 1’10” dalla fuga (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.00 Il margine di vantaggio di Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost), Jetse Bol (Burgos-BH), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel – Euskadi) e Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic) sale ad oltre un minuto. 15.57 Questo il passaggio al gran premio della montagna di Amerongen: 1. Van den Berg, 2 pts 2. Guernalec, 1 pt 15.54 C’è grande bagarre per questo g.p.m.: alla fine la spunta Van den Berg. 15.52 Attacchi e contrattacchi prima del gran premio della montagna: ripresi Guernalec e Van den Berg. 15.49 Attacco di Guernalec, lo segue Van den Berg. Non c’è più accordo fra i fuggitivi. 15.46 Nuova ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.00 Il margine di vantaggio di Julius Van den(EF Education-EasyPost), Jetse Bol (Burgos-BH), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel – Euskadi) e Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic) sale ad oltre un minuto. 15.57 Questo il passaggio al gran premio della montagna di Amerongen: 1. Van den, 2 pts 2. Guernalec, 1 pt 15.54 C’è grande bagarre per questo g.p.m.: alla fine la spunta Van den. 15.52 Attacchi e contrattacchidel gran premio della montagna: ripresi Guernalec e Van den. 15.49 Attacco di Guernalec, lo segue Van den. Non c’è più accordo fra i fuggitivi. 15.46 Nuova ...

