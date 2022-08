Letta e Meloni pronti al faccia a faccia: le date dei confronti (Di sabato 20 agosto 2022) Si parlerà ovviamente dei programmi elettorali che i rispettivi partiti hanno illustrato nei giorni scorsi; si discuterà delle alleanze (confermate o naufragate sul più bello) e dei candidati scelti per gareggiare nei diversi collegi; ma si dibatterà soprattutto delle opposte visioni sul futuro dell’Italia, a cominciare dal ruolo che si intende riservate al nostro Paese nelle complicate dinamiche del posizionamento internazionale. La campagna elettorale in vista del voto anticipato del prossimo 25 settembre è ufficialmente entrata nel vivo e uno dei momenti più attesi sarà quello del confronto tra coloro che unanimemente vengono ritenuti i leader degli opposti schieramenti di centrodestra e centrosinistra: da una parte Giorgia Meloni, che con Fratelli d’Italia si è saldamente issata in testa ai sondaggi della propria coalizione, e dall’altro Enrico ... Leggi su quifinanza (Di sabato 20 agosto 2022) Si parlerà ovviamente dei programmi elettorali che i rispettivi partiti hanno illustrato nei giorni scorsi; si discuterà delle alleanze (confermate o naufragate sul più bello) e dei candidati scelti per gareggiare nei diversi collegi; ma si dibatterà soprattutto delle opposte visioni sul futuro dell’Italia, a cominciare dal ruolo che si intende riservate al nostro Paese nelle complicate dinamiche del posizionamento internazionale. La campagna elettorale in vista del voto anticipato del prossimo 25 settembre è ufficialmente entrata nel vivo e uno dei momenti più attesi sarà quello del confronto tra coloro che unanimemente vengono ritenuti i leader degli opposti schieramenti di centrodestra e centrosinistra: da una parte Giorgia, che con Fratelli d’Italia si è saldamente issata in testa ai sondaggi della propria coalizione, e dall’altro Enrico ...

LaVeritaWeb : Pur di evitare un governo a guida Meloni, i dem con l’avallo del Quirinale tenteranno di ricomporre la maggioranza… - mara_carfagna : La Rai e gli editori rispettino gli elettori: le elezioni non sono un referendum, i duelli a due Letta e Meloni son… - elenabonetti : Se Letta Meloni si sottraggono al confronto equo tra tutti i leader è perché in condizioni di equità hanno da temer… - RomanUsaj : RT @angerypacifist: Letta e Meloni? No grazie. A questo punto voglio Conte e Meloni. Più che altro per vedere quanto è piccola la Meloni… - SaiuGraziano : RT @andreacantelmo8: #Renzi: 'C'è una polemica sul confronto tv solo tra #Meloni e #Letta, credo che vada fatto a quattro: Meloni, Letta, #… -