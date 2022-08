L’alloro e le sue proprietà benefiche

Leggi su optimagazine

(Di sabato 20 agosto 2022)è una pianta sempreverde le cui foglie, dal colore verde scuro e a forma allungata, emanano un profumo intenso, inconfondibile. I tuoi fiori sono di una tonalità giallo tenue e hanno petali molto sottili. Dalsbocciano bacche di colore nero che vengono raccolte in autunno. E’ una pianta dalle numerosemolto utili alla nostra salute. Viene utilizzata sia nell’alimentazione, sia per la preparazione di oli essenziali. Per le suenell’antica Grecia veniva considerato una pianta magica, quasi divina, ed era il simbolo della vittoria.Quali sono ledel?Sia le bacche che le foglie di alloro contengono un olio essenziale i cui principi attivi stimolano l’appetito e favoriscono la digestione, come geraniolo, ...