Juve | Kostic | «Champions? Sarei contento succedesse qui»

Filip Kostic, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN della sua nuova avventura in bianconero. Le sue dichiarazioni: JUVENTUS – «La Juve è un club davvero speciale. Avevo già parlato con Dusan, mi aveva detto quanto fosse importante. Devo dire che ho subito capito. E' molto felice del mio arrivo. Sensazione meravigliosa far parte della Juve, che è tra i club più grandi al mondo. Per me è un orgoglio far parte di questa squadra». CHAMPIONS LEAGUE – «Europa League? Non eravamo i favoriti, eravamo gli outsider. Non pensavamo di vincere, il calendario non ci ha aiutato, abbiamo affrontato grandi squadre. Alla fine abbiamo ...

