Inter, Sky: "Skriniar rimarrà, ecco la volontà di Zhang" (Di sabato 20 agosto 2022) Inter Skriniar- L'Inter si prepara in vista della gara di domani sera, alle ore 20:45, in casa contro lo Spezia. Sarà della gara anche Skriniar, il cui, abbiamo da darvi buone notizie in casa Nerazzurra. L'Inter è tornata ad allenarsi alla Pinetina dopo il giorno di riposo concesso ieri da Simone Inzaghi, stamane rifinitura per i Nerazzurri. Stasera, la squadra Lombarda scenderà in campo contro lo Spezia per la seconda gara stagionale. Sarà anche della partita e, probabilmente anche a lungo, Milan Skriniar che non partirà versi Parigi. In settimana, il Psg aveva presentato un ulteriore offerta per il difensore Slovacco di circa 55 milioni più bonus. Offerta mandata al mittente visto che, i Nerazzurri vogliono almena 70 milioni per sostituire l'ex Sampdoria. Le alternative a questo ...

