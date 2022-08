Inter, Gagliardini fra mercato e un anno da 6? scelta: il ko di Mkhitaryan una chance per convincere Inzaghi (Di sabato 20 agosto 2022) Qualche dubbio, molte certezze. Simone Inzaghi sta preparando l'esordio stagionale della sua Inter a San Siro contro lo Spezia con diverse... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) Qualche dubbio, molte certezze. Simonesta preparando l'esordio stagionale della suaa San Siro contro lo Spezia con diverse...

Inter : ??A disposizione: Cordaz, Onana, Dumfries, Gagliardini, Dzeko, Correa, Bellanova, Asllani, Mkhitaryan, Zanotti, Font… - sportli26181512 : Inter, Gagliardini fra mercato e un anno da 6? scelta: il ko di Mkhitaryan una chance per convincere Inzaghi: Qualc… - cmdotcom : #Inter, #Gagliardini fra mercato e un anno da 6? scelta: il ko di #Mkhitaryan una chance per convincere #Inzaghi [… - AnStorti : Idea Gagliardini per il Milan. Dall’epoca dell’inter pupillo di Pioli che lo chiese durante l’esperienza coi cugini… - InterIsMore : Ciao @Atalanta_BC e @HellasVeronaFC L’@Inter mi ha detto di chiedervi: ???? Gagliardini + Salcedo per Malinovskyi… -