Ida Platano e la verità sul suo ex marito | Vi dico perchè è finita

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 20 agosto 2022) Idasi apre con i suoi follower e rivela che ha alle spalle un matrimonio fallito. La ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne racconta del perché il suo precedente matrimonio sia finito al pubblico che la segue con più assiduità, i suoi follower. Idaha un nutrito pubblico su Instagram che segue le sue vicende quotidiane. Il motivo della sua celebrità nasce però dal piccolo schermo. Si tratta di una delle partecipanti a Uomini e Donne, il programma televisivo di Maria De Filippi in onda per Mediaset in cui in tanti cercano l'amore. Nel tempo, lo show si è aperto a diverse fasce d'età e Idaè una star del trono over, dedicato a chi ha superato gli 'anta. Anche se la storia nata nel salotto di Uomini e Donne non è andata a buon fine, Idacontinua a essere sulla ...