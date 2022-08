Finiscono in un burrone mentre viaggiano in scooter | gravi due turiste a Maiori

(Di sabato 20 agosto 2022) Grave incidente stradale questo pomeriggio in Costiera Amalfitana dove duesono miracolosamente vive nonostante il volo di diversi metri compiutoerano in sella a uno...

Il Vescovado Notizie

Abbiamo a cuore la tua privacy Come indicato nella cookie policy , noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per ...TEMI: autoferiti forni avoltri incidente forni avoltri incidente friuli incidente fvg notizie friuli Ultime Notiziecon l'auto nel torrente dopo un volo di 20 metri, paura a ... Maiori, perdono il controllo dello scooter e finiscono nel burrone sotto la Statale: miracolosamente... Grave incidente stradale questo pomeriggio in Costiera Amalfitana dove due turiste sono miracolosamente vive nonostante il volo di diversi metri compiuto mentre erano in sella a ...La persona in condizioni gravi è stata ricoverata, l’altra è stata visitata per accertamenti Infine, i due sono stati trasferiti negli ospedali di Tolmezzo e Udine. E’ accaduto nella tarda… Leggi ...