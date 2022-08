Comunque vada, sarà un insuccesso (Di sabato 20 agosto 2022) In Italia la confusione generalizzata, oltre la politica, sta pervadendo anche le istituzioni. La campagna elettorale procede in un modo del tutto particolare, come probabilmente non era mai successo prima. Le formazioni in campo stanno presentando i rispettivi libri dei sogni. Non ci sarebbe da fare nessun commento, se non riportare che già in prima battuta, i soci della bocciofila hanno fatto un’osservazione pregiudiziale. Hanno detto, non in coro ma quasi, che se gli schieramenti riuscissero ciascuno a concretare un decimo del programma che euforicamente si affannano a illustrare agli elettori, sarebbe già grasso che cola. Oltre ciò che potrebbe passare anche per routine, c’è un inedito. I candidati si cimentano, di volta in volta, proponendo una specie di gioco di società: accusarsi a vicenda di chi ha fatto cadere il governo Draghi. Deve essere intervenuta in loro una sindrome del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 agosto 2022) In Italia la confusione generalizzata, oltre la politica, sta pervadendo anche le istituzioni. La campagna elettorale procede in un modo del tutto particolare, come probabilmente non era mai successo prima. Le formazioni in campo stanno presentando i rispettivi libri dei sogni. Non ci sarebbe da fare nessun commento, se non riportare che già in prima battuta, i soci della bocciofila hanno fatto un’osservazione pregiudiziale. Hanno detto, non in coro ma quasi, che se gli schieramenti riuscissero ciascuno a concretare un decimo del programma che euforicamente si affannano a illustrare agli elettori, sarebbe già grasso che cola. Oltre ciò che potrebbe passare anche per routine, c’è un inedito. I candidati si cimentano, di volta in volta, proponendo una specie di gioco di società: accusarsi a vicenda di chi ha fatto cadere il governo Draghi. Deve essere intervenuta in loro una sindrome del ...

