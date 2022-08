Chef’s table pizza arriva a settembre su Netflix: prime anticipazioni (Di sabato 20 agosto 2022) Tra le novità dell’autunno su Netflix anche una nuova edizione di uno dei programmi dedicati al cibo. Proprio ieri Netflix ha annunciato l’uscita di Chef’s table: pizza. Cosa sappiamo? La celebre docu-serie torna con una stagione dedicata all’arte della pizza nel mondo dal 7 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. In questo nuovo viaggio nell’arte culinaria, a rappresentare l’Italia gli chef Gabriele Bonci e Franco Pepe. La famosa serie culinaria ritorna con una stagione in cui la protagonista assoluta è la pizza. Dall’Italia al Giappone, da Portland a Phoenix, entrerete nelle cucine degli chef che, con la loro creatività, elevano questo piatto della nostra tradizione ad una forma d’arte attraverso i loro sapori unici, i loro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 agosto 2022) Tra le novità dell’autunno suanche una nuova edizione di uno dei programmi dedicati al cibo. Proprio ieriha annunciato l’uscita di. Cosa sappiamo? La celebre docu-serie torna con una stagione dedicata all’arte dellanel mondo dal 7in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. In questo nuovo viaggio nell’arte culinaria, a rappresentare l’Italia gli chef Gabriele Bonci e Franco Pepe. La famosa serie culinaria ritorna con una stagione in cui la protagonista assoluta è la. Dall’Italia al Giappone, da Portland a Phoenix, entrerete nelle cucine degli chef che, con la loro creatività, elevano questo piatto della nostra tradizione ad una forma d’arte attraverso i loro sapori unici, i loro ...

