Calciatore italiano muore in vacanza in Perù | fatale un malore durante una partitella

(Di sabato 20 agosto 2022) Una vera e propria tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. IlMichele Gironella è morto per ununa, si trovava inininsieme alla ragazza. Lavorava come operaio vicino Macerata. Come riporta Cronache Maceratesi, il giovane dopo essere arrivato in un villaggio, si è messo a giocare a calcio. Dopo pochi minuti si è accasciato e i primi soccorsi sono risultati inutili. “Il calcio e i viaggi erano le sue più grandi passion”, il messaggio di Giulia, una delle tre sorelle. Poi il ricordo dell’altra sorella Francesca con un post su Facebook: “credo che non ci siano sufficienti parole o forse nessuna per descrivere il dolore immenso che ci ha attraversato. Mi piace pensare che te ne sei andato felice, divertito, spensierato e soprattutto ...