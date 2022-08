Andrea muore pochi mesi dopo il fratello e con la stessa malattia Lascia una bimba di 2 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 agosto 2022) Un’immane tragedia ha colpito il Veneto con il decesso diVisentin, che aveva 42. L’uomo è morto a San Donà, dove era stato ricoverato in ospedaleun malore improvviso. Tre giorni prima del suo decesso aveva avvertito dei problemi di salute, mentre era al lavoro, e allora aveva deciso di recarsi nel nosocomio del paese situato in provincia di Venezia per ricevere le cure. Ma la situazione è degenerata in poco tempo e non è mai uscito dalla struttura sanitaria, dove nelle scorse ore è avvenuta la sua dipartita. E questo dramma si aggiunge ad un altro che aveva già colpito la sua famiglia. Infatti,Visentin è morto a San Donà appena settepiù tardi di suominore Ivan, che dine aveva 33. E la cosa ancora più assurda è che ...