Ucraina, nuove esplosioni in una base russa in Crimea. Video Cnn: “Mezzi militari di Mosca al fianco di un reattore nucleare a Zaporizhzhia” (Di venerdì 19 agosto 2022) Non si ferma la controffensiva Ucraina contro l’esercito russo e ancora una volta l’obiettivo dei militari di Kiev è la Crimea. Nella notte ci sono state altre quattro esplosioni nella base aerea di Belbek, a nord di Sebastopoli. Se venisse di nuovo confermato che a provocare la deflagrazione sono stati i raid dei soldati di Volodymyr Zelensky, si tratterebbe della terza base russa colpita nella penisola sul Mar Nero in pochi giorni. Il governatore filo-russo di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev, ha comunque spiegato che “non ci sono danni. Nessuno è rimasto ferito”, mentre i media locali sostengono che nella notte sia stato abbattuto un drone ucraino. Il fronte che desta maggiore preoccupazione a livello internazionale è però quello di Zaporizhzhia: un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Non si ferma la controffensivacontro l’esercito russo e ancora una volta l’obiettivo deidi Kiev è la. Nella notte ci sono state altre quattronellaaerea di Belbek, a nord di Sebastopoli. Se venisse di nuovo confermato che a provocare la deflagrazione sono stati i raid dei soldati di Volodymyr Zelensky, si tratterebbe della terzacolpita nella penisola sul Mar Nero in pochi giorni. Il governatore filo-russo di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev, ha comunque spiegato che “non ci sono danni. Nessuno è rimasto ferito”, mentre i media locali sostengono che nella notte sia stato abbattuto un drone ucraino. Il fronte che desta maggiore preoccupazione a livello internazionale è però quello di: un ...

