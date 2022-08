uccide la moglie la prima notte di nozze, nasconde il cadavere nell'armadio e poi... (Di venerdì 19 agosto 2022) Paolo Travisi per www.leggo.it Dawn Walker e il marito Thomas Nutt 2 Ha ucciso sua moglie la prima notte di nozze, ha conservato il cadavere in un armadio, poi ha infilato il corpo della donna in una valigia che ha ... Leggi su dagospia (Di venerdì 19 agosto 2022) Paolo Travisi per www.leggo.it Dawn Walker e il marito Thomas Nutt 2 Ha ucciso sualadi, ha conservato ilin un, poi ha infilato il corpo della donna in una valigia che ha ...

AniMatMigrante : @ilbue63 Scegli l'opzione che preferisci: - Sono timido. - Ti sto facendo un favore, fidati. - Mia moglie mi uccide. - MauroLcc1955 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Uccide moglie e scappa col figlio, romeno preso in Italia - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: Uccide moglie e scappa col figlio, romeno preso in Italia - wolfman690069 : @Silvia12877694 @nausica_77 Se avessi letto il mio post di prima (e i miei in generale) sapresti che di FANTASTICO… - il_piccolo : Croazia, turista italiano uccide la moglie a Umago -